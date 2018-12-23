عام / سمو ولي العهد يتلقى برقية عزاء من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
الأحد 1440/4/16 هـ الموافق 2018/12/23 م واس
الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واس
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – برقية عزاء من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله - .
وسأل الشيخ الصباح الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.
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16:46ت م
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