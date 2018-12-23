الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة من معالي رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين فوزية بنت عبدالله زينل في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله -.وسألت معاليها الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.// انتهى //16:50ت م0136