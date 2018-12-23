القاهرة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى اغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر7 مليار جنيه ليسجل 6ر737 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو5ر413 مليون جنيه.وهبط مؤشر البورصة الرئيس /ايجي اكس 30/ بنسبة 45ر1 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 35ر12947 نقطة، وتراجع مؤشر /ايجي اكس 70/ بنسبة 61ر0 في المئة ليغلق عند مستوى 06ر674 نقطة، وانخفض مؤشر /ايجي اكس 100/ بنحو 85ر0 في المئة مسجلة 36ر1684 نقطة عند الإغلاق.// انتهى //16:52ت م0137