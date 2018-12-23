‏الباحة 16 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 23 ديسمبر 2018م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم ، اجتماع مبادرة الإسكان الميسر بالمنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسيّة بديوان الإمارة .ونوه سموه في كلمته في بداية الاجتماع بما تنعم به بلادنا المباركة من نعم الأمن والأمان والاستقرار، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وما وهبها الله تعالى من موارد اقتصادية، وما تشهده من تحقيق منجزات حضارية متميزة، والسعي المستمر نحو التطوير في ظل الرؤية الوطنية الطموحة 2030، لافتاً النظر إلى الاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين للسكن.وحث سموه أعضاء المبادرة ولجان العمل إلى بذل كل الجهود لتوفير السكن الملائم للمحتاجين من أهالي المنطقة ، مؤكداً سموه ضرورة الأخذ بالاعتبار طبيعة المنطقة الجبلية مع مراعاة الوزارة لطبوغرافية المواقع .بعد ذلك ناقش سموه والمجتمعون العديد من الموضوعات المتعلقة بالإسكان في المنطقة وتحديد آلية المستحقين من الأهالي .وأوضح مدير فرع وزارة الأسكان بالباحة حمود بن ناصر القحطاني على ضرورة توفير مواقع اكثر لمشاريع الاسكان بالمنطقة ، منوهاً باهتمام الأمير حسام بن سعود لكل ما يحقق راحة ورفاهية المواطن.بدوره أشار أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط إلى قيام الأمانة بتسليم عدد من المواقع مع دراسة مخططات جديدة ستكون داعمة لمشاريع الاسكان بالمنطقة .// انتهى //16:54ت م0138