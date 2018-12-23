الرس 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأطلقت جمعية البر الأهلية في محافظة الرس، أمس ، حملة صدقة الشتاء 4 ، التي تتضمن مشاريع متنوعة تهدف إلى تأمين حاجة المستفيد الشتوية.وأوضح مدير الجمعية فهد بن عبدالرحمن السرداح أن المساهمة تأتي بالتبرع المالي عبر حساب الجمعية الرسمي ( 122608010666660 ) ، أو التبرع بمواد عينية تسلم إلى المستودع الخيري التابع للجمعية .وبين السرداح أن المشروع يأتي في إطار حرص الجمعية على نفع المستفيدين لديها والبالغ عددهم 1703 مستفيدين ، لتأمين جميع مستلزماتهم الشتوية وإتاحة الفرص لكافة أفراد المجتمع للمساهمة في فعل الخير.// انتهى //16:56ت م0139