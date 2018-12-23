مكة المكرمة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بمكة المكرمة اليوم, معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية بجمهورية الصومال شيخ نور محمد حسن ومعالي الوزير المفوض لشؤون الحج والعمرة بجمهورية النيجر الأستاذ جبريل بوكاري والوفود المرافقة لهما -كلٌا على حدة- بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ، وعدد من المسؤولين بالوزارة .وجرى خلال اللقاءين بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام ١٤٤٠ ، وذلك في ظل الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- وتنفيذ خطط الوزارة وتفعيلها للخدمات التقنية لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بما يكفل لهم أداء مناسك الحج في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.من جهته عبر معالي وزير الحج والعمرة عن بالغ شكره وتقديره لأصحاب المعالي الوزراء ، لما قدموه من تعاون تجاه ترتيبات حجاج بلديهما ، وتنفيذ برامج التوعية للحجاج قبل مجيئهم المملكة ، بما يكفل- بمشيئة الله - تقديم أفضل الخدمات لهم ، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة .من جانبه ثمن معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية بجمهورية الصومال الجهود التي تبذلها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- لتوفير أقصى درجات التيسير على الحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم في راحة وطمأنينة ، مشيداً بالتطور الكبير في خدمات وزارة الحج والعمرة وبرامجها الإلكترونية.كما أعرب معالي الوزير المفوض لشؤون الحج والعمرة بجمهورية النيجر عن سعادته والوفد المرافق له بتواجدهم في أرض الحرمين الشريفين ، وما لمسوه من حسن استقبال واهتمام من قبل المسؤولين في وزارة الحج والعمرة.وقال معاليه : إن العالم الإسلامي أجمع يدين بالشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد على ما يقدمانه من عناية واهتمام بضيوف بيت الله الحرام القادمين من مختلف أنحاء العالم.// انتهى //17:05ت م0140