‏الباحة 16 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 23 ديسمبر 2018م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير فرع وزارة الإسكان بالباحة حمود بن ناصر القحطاني بعد مباشرته لمهام عملة بالمنطقة .ونوه سموه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لبرامج وتدشين مشروعات الإسكان والخيارات السكنية المتعددة أمام المستفيدين بالمنطقة , مقدمًا شكره لمدير عام فرع وزارة الإسكان بالباحة سابقا المهندس عثمان الزهراني , متمنياً سموه للقحطاني ولزملائه دوام التوفيق لخدمة المنطقة .من جانبه أعرب مدير عام فرع وزارة الإسكان بالباحة عن شكره لسمو أمير الباحة على الاستقبال والاستماع إلى توجيهات ، مؤكداً حرصه على تنفيذ تفك التوجيهات الهادفة لتقديم خدمات مثلى لمستفيدي الإسكان بالمنطقة, مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الفرص والمنتجات السكنية الملائمة .// انتهى //17:07ت م0141