عام / أمير منطقة الباحة يستقبل مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المعين حديثاً
الأحد 1440/4/16 هـ الموافق 2018/12/23 م واس
الباحة 16 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 23 ديسمبر 2018م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير فرع وزارة الإسكان بالباحة حمود بن ناصر القحطاني بعد مباشرته لمهام عملة بالمنطقة .
ونوه سموه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لبرامج وتدشين مشروعات الإسكان والخيارات السكنية المتعددة أمام المستفيدين بالمنطقة , مقدمًا شكره لمدير عام فرع وزارة الإسكان بالباحة سابقا المهندس عثمان الزهراني , متمنياً سموه للقحطاني ولزملائه دوام التوفيق لخدمة المنطقة .
من جانبه أعرب مدير عام فرع وزارة الإسكان بالباحة عن شكره لسمو أمير الباحة على الاستقبال والاستماع إلى توجيهات ، مؤكداً حرصه على تنفيذ تفك التوجيهات الهادفة لتقديم خدمات مثلى لمستفيدي الإسكان بالمنطقة, مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الفرص والمنتجات السكنية الملائمة .
// انتهى //
17:07ت م
0141