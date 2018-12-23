طرابلس 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأعلن مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، موعد عقد المؤتمر الوطني الليبي الجامع، على أن يكون في فبراير المقبل.وتوقع مراقبون أن يتم عقد المؤتمر في الداخل الليبي, مرجحين أن تكون مدينة سرت أو الزاوية هما الأقرب للانعقاد.ومن المقرر أن تجري الانتخابات الليبية في نهاية ربيع العام القادم، بحسب المبعوث الأممي لليبيا.// انتهى //17:15ت م0144