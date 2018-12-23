دبي 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي, وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية, اليوم, الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات القائمة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وسبل تطويرها على مختلف الصعد وفي شتى المجالات التي تعود بالنفع على البلدين.// انتهى //17:16ت م0145