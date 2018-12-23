جيزان ١٥ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، معالي وزير العمل والتنمية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.وفي مستهل اللقاء رحب سمو أمير منطقة جازان بمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية والوفد المرافق متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة.وتم خلال اللقاء بحث كافة الموضوعات ذات العلاقة بعمل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإدارات التابعة لها بالمنطقة , واستعراض الأعمال والمهام المناطة بالوزارة والمشروعات التابعة لها والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بمنطقة جازان إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير سبل العيش الكريم للمواطن والمقيم كغيرها من مناطق هذا الوطن العزيز.من جهته عبر معالي المهندس الراجحي عن سعادته بزيارة المنطقة وما يجده فرع الوزارة والقطاعات التابعة لها من متابعة مباشرة من سمو أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , مؤكداً حرصه وكافة منسوبي قطاعات الوزارة بجازان على تقديم كل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام.حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي.//انتهى//17:25ت م0146