بريدة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، غداً, حفل تخريج عدد من الدفعات لمتدربي المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب"، بحضور رئيس هيئة النقل العام رئيس مجلس إدارة معهد "سرب" الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من المسؤولين، بمقر المعهد ببريدة.وثمن مدير عام معهد "سرب" المهندس عبدالعزيز بن محمد الصقير، تشريف سمو أمير منطقة القصيم لمقر المعهد ورعايته حفل التخريج ومشاركة أبناءه المتدربين في يوم تخريجهم.وأشار إلى أن سموه سيرعى حفل تخريج 235 متدربًا من خريجي المعهد، منهم 138 خريجًا يمثلون الدفعات الثالثة والرابعة والخامسة لشركة "سار"، و 97 خريجًا يمثلون الدفعة الأولى والثانية لمشروع قطار الحرمين.ولفت الانتباه إلى أن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب"، يقدم باقة من برامج الدبلوم المتخصصة في صناعة الخطوط الحديدية، موضحًا أن برامج المعهد تشتمل على قيادة القطارات، وخدمات المحطات والركاب، والاتصالات والإشارات، وصيانة القاطرات والعربات.يذكر أن معهد “سرب” تبلور عن اتفاقية شراكة استراتيجية قامت بين الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار", والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإنشاء معهد متخصص في قطاع الخطوط الحديدية، حيث بدأ المعهد التدريب لأولى دفعاته في شهر إبريل 2014م، ويصل إجمالي عدد متدربي المعهد حالياً إلى 270 متدربًا.// انتهى //17:34ت م0147