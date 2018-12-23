إسلام آباد 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واساعتقلت الشرطة الباكستانية أربعة إرهابيين من عناصر تنظيم القاعدة ـ فرع جنوب آسيا خلال عملية نفذتها في مدينة ديرة غازي خان في إقليم البنجاب.وأوضح مسؤول أمني باكستاني اليوم أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة نفذت العملية بناء على معلومات استخباراتية، وتمكنت من اعتقال أربعة إرهابيين، وصادرت من حوزتهم أسلحة ومتفجرات.وأضاف أن المعتقلين اعترفوا خلال التحقيق بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة فرع جنوب آسيا، وتخطيطهم لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة على هدف حساس في منطقة ديرة غازي خان.// انتهى //17:36ت م0150