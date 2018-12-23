الجنادرية 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واساستقبل المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 33) آلاف الزوار رغم الأجواء الباردة إلا أن دفء الفعاليات والبرامج المتنوعة ساهمت في تحقيق رغباتهم تجاه المشاركة والإطلاع على أبرز وأهم الفعاليات والبرامج النوعية.وتنوعت المشاركات بين الأجنحة والقرى التراثية والدول المشاركة والمنظمات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية الذين عرضوا من خلال مراكزهم وقراهم وأجنحتهم عدداً من البرامج النوعية التي شملت كل شرائح المجتمع.وشهد أرض المهرجان توافد الزوار من كل أنحاء مدن الملكة العربية السعودية الذين قدموا للإطلاع على تجربة مناطقهم ومدنهم فيما تشهد الجنادرية عدداً من الندوات والمؤتمرات والأمسيات الفكرية التي تستهدف نخبة المجتمع فإن الكثير من ممارسي العمل التطوعي كانوا على مسافة واحدة مع جمهور وزوار الجنادرية الذين شاركوا بفعالية لخدمة الزوار.// انتهى //18:24ت م0152