جدة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسزار وفد من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس, جامعة بيرمنجهام، ومستشفى الملكة إليزابيث الجامعي، برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف التركي، يرافقه وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني، وعميد كلية الطب الدكتور محمود الأحول، ووكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور نبيل بندقجي.وهَدِفت الزيارة إلى مناقشة أوجه التعاون في المجالات الطبية والصحية المتمثلة في بحث تدريب الأطباء والمعيدين في جميع التخصصات العامة والدقيقة، وتبادل الخبرات لتأهيل الكوادر الصحية المختلفة والتعاون البحثي، بالإضافة إلى فتح مجال التعاون بين جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية الطب والمستشفى الجامعي, ومجموعة مستشفيات بيرمنجهام الجامعية.وتُعد مجموعة مستشفيات بيرمنجهام الجامعية, ضمن أفضل عشرة جامعات ببريطانيا، تضم جامعة أكسفورد, وكامبردج, ومانشستر، والكلية الجامعية في لندن, وجامعة شيفلد.وأثمرت الزيارة عن التوصل لاتفاق مشترك للأعمال والبرامج كافة, التي جرى طرحها، باعتبارها نواة وخطوة أولية متميزة للتعاون المثمر والمفيد لجامعة الملك عبدالعزيز, والجامعات البريطانية العريقة، لخدمة الكليات الصحية في جميع المجالات.// انتهى //18:42ت م0158