بريدة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واستأهل فريقا التعاون والرائد لبطولة المملكة لدرجة البراعم لكرة القدم تحت 15 سنة، بعد تحقيقهما المركزين الأول والثاني في بطولة منطقة القصيم لدوري البراعم.وتنافس في البطولة خمسة فرق هي التعاون والرائد والعربي والنجمة والتقدم.وتأهل أيضًا فريق النجمة من محافظة عنيزة ، وفريق الهلالية من مركز الهلالية ( نصف مقعد ) لبطولة المملكة للدرجة الثالثة لكرة القدم ، بعد تحقيهما المركزين الأول والثاني في دوري مكتب الهيئة العامة للرياضة في القصيم للدرجة الثالثة.وتنافس في هذه البطولة خمسة فرق هي النجمة والهلالية والقوارة والصقر والأسياح.// انتهى //19:10ت م0159