الجنادرية 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأكد وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية أسهم في إبراز الموروث الثقافي والإرث الحضاري للمملكة، واستطاع أن يجسد قيم المجتمع السعودي, وافتخاره بعاداته وتقاليده الأصيلة وقيمه الاجتماعية النبيلة.وأشار إلى أن بيت الخير في قرية المهرجان, جرى تطويره هذا العام ليظهر بحلة جديدة تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه, لينقل لجميع الزوار تاريخ وتراث المنطقة العريق وما تمتلكه من الإرث الحضاري والموروث الشعبي والتاريخ الأصيل، إضافة إلى ما تحقق من مشروعات تنموية وما ينتظر المنطقة من مستقبل مشرق بإذن الله بدعم من حكومتنا الرشيدة.// انتهى //19:11ت م0160