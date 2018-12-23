الجنادرية 16 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 23 ديسمبر 2018م واسافتتح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ، اليوم ، جناح المديرية العامة للجوازات في القرية التراثية بالجنادرية ..‏‎واطلع اللواء اليحيى على أركان الجناح الذي يقدم في ثناياه لمحة تاريخية لقطاع الجوازات منذ نشأته ومراحل تطور الزي العسكري لهذا الجهاز الأمني، وركنًا خاصاً بالأجهزة المستخدمة في عمل الجوازات، مثل جهاز الكشف عن التزوير، المتضمن تقنيات متقدمة وحديثة للكشف عن الوثائق المزورة، وركن معهد الجوازات، وآخر لخدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر" و مقيم، وركن المركز الإعلامي الذي يقدم الخدمات الإعلامية الخاصة بمشاركة الجوازات في (الجنادرية 33)، إلى جانب عرض إصدارات الجوازات الإعلامية والأفلام الوثائقية.كما يشتمل الجناح على أركان أخرى تقدم جملة من الفعاليات التي عمدت الجوازات فيها إلى إشراك الزوار بها، والاطلاع على خدمات الجوازات المقدمة للمواطنين والمقيمين إلكترونياً، وفي منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية بالإضافة الى تعريف بماهية الخدمات المقدمة التي تتميز بسرعة الإنجاز بحسب توجيه سمو وزير الداخلية لتسهيل جميع الخدمات التي تقدمها الإدارة والتي تهدف إلى سرعة إنهاء الخدمات المقدمة وتسهيل وسرعة الإجراءات والضبط الأمني وتوثيق الإجراءات الأمنية .ونوه اللواء اليحيى في ختام جولته بالأهمية التي تمثلها هذه المشاركة، في تظاهرة وطنية ثقافية مهمة، وتحظى باهتمام المجتمع أفراداً ومؤسسات، ويمثل فرصة ثمينة للتواصل مع المستفيدين من خدمات الجوازات، والوقوف عن كثب على ملاحظاتهم ورؤاهم وتطلعاتهم، بالإضافة إلى الإعلان عن الخدمات الجديدة المزمع تقديمها للمواطن والمقيم، وكيفية الاستفادة منها.كما أكد أن جناح المديرية العامة للجوازات بالجنادرية، اعتاد على الاهتمام الذي يبديه الزائر للمهرجان ، بوصف الجناح أحد أهم المواقع التي يحرص الزوار على زيارتها خلال جولتهم داخل القرية التراثية بالجنادرية، لذا حرصت الجوازات على تكليف فريق عمل متمكن وجاهز لتقديم الخدمات التي يحتاجها الزوار أو يتطلعون للحصول على معلومات عنها .// انتهى //19:11ت م0161