الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم برنامجه التدريبي على ملعب نادي ند الشبا، بحصة أجراها المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي، اكتفى خلالها بتمارين استرجاعية رفقة المعد البدني تمثلت بالجري وتمارين إطالة متنوعة.واكتفى لاعب الوسط سلمان الفرج بتمارين خاصة مع الجهاز الطبي لشعوره بآلام سابقة في الفخذ سبقت انضمامه إلى المعسكر.وسيجري الأخضر في تمام الخامسة والنصف من مساء غدٍ الإثنين حصة تدريبية مغلقة على نفس الملعب.من جهة أخرى اطمأن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز اليوم على بعثة المنتخب الوطني الأول خلال زيارة قام بها لمقر المعسكر بمدينة دبي.// انتهى //19:12ت م0162