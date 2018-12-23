لوساكا 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسصعد الصفاقسي التونسي لدور الـ32 الإضافي لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الإفريقية)، رغم خسارته صفر - 1 أمام مضيفه جرين بافالوز الزامبي في إياب دور الـ32 الأول للمسابقة القارية.واستفاد الفريق التونسي من انتصاره ذهابًا 4 - 1، ليقتنص ورقة الترشح للدور المقبل، بفوزه 4 - 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.وتأهل الزمالك المصري للدور ذاته، رغم خسارته صفر - 2 أمام مضيفه القطن التشادي.وكان الفريق المصري فاز ذهابًا 7 - صفر، ليحجز مقعده في دور الـ32 الإضافي، بفوزه 7 / 2 في مجموع اللقائين.// انتهى //19:13ت م0163