الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واستنفذ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال جناحها المشارك في مهرجان الجنادرية 33 البرنامج المهني للصيانة التطوعية، الذي يتكون من عشرين مهنياً سعودياً يعملون على ثلاث فترات يومياً لصيانة فنادق ومرافق المهرجان، وسط متابعة واهتمام إدارة التشغيل والصيانة بالحرس الوطني، التي أعطت الثقة للكوادر السعودية بعدما أثبتوا نجاحهم للعام الثاني على التوالي في تنفيذ مهام الكهرباء والتمديدات الصحية والتبريد والتكييف والنجارة واللحام والصيانة الشاملة.وأوضح مشرف الصيانة بجناح المؤسسة المهندس سالم بن فلاح القحطاني، أن فريق الصيانة والقادم من المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء يعمل على مدار 24 ساعة، حيث هيأت لهم إدارة التشغيل والصيانة بالمهرجان مركزاً بالجنادرية، تتوفر به كل مقومات العمل من اتصال ومتابعة لإدارة أعمالهم المهنية في صيانة مرافق المهرجان، مهيئين بأحدث التجهيزات والتي إشتملت على العدد والأدوات الفنية، منوهاً بما تقدمه لهم إدارة المهرجان من تسهيلات لنجاح عملهم، مشيراً إلى أن البرنامج المهني للصيانة التطوعية هو أحد برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة، الذي تشارك به في مناسبات وطنية واجتماعية مختلفة مستهدفة خدمة الإنسان والمكان، ونشر ثقافة العمل التطوعي المهني لدى منسوبي المؤسسة، التي تعمل ضمن استراتيجيتها على دعم استقطاب الطاقات الفاعلة في التدريب للاستفادة منهم في البرنامج، والتخطيط الأمثل للبرامج التطوعية المستقبلية التي تساهم في تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة لخدمة الوطن.وأبان المهندس القحطاني أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز القيم الدينية والانتماء الوطني بتعميق ثقافة العمل التطوعي لمتدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتحقيق أهداف المؤسسة بتوعية المجتمع بأهمية التدريب التقني والمهني للشباب و التطبيق العملي للمهارات التقنية والمهنية المكتسبة للمتدرب وتحقيق الشراكة المجتمعية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.// انتهى //19:13ت م0164