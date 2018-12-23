الطائف 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسينظم النادي الأدبي الثقافي في الطائف بعد غد أمسية شعرية , ضمن حزمة فعاليات احتفاء النادي باليوم العالمي اللغة العربية 2018م, التي تحييها جماعة فرقد الإبداعية في النادي.وأوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي في الطائف عطا الله بن مسفر الجعيد, أن الشعراء المشاركين هم كل من : الشاعر رداد الهذلي, والشاعر مطلق المرزوقي, والشاعرة أسماء محمد حجاج.وأشاد الجعيد بالمعرض الفني الذي أقامه فريق "سكيتش آرت" تحت إشراف الفنانة التشكيلية هبه الوقداني المقام في النادي طوال هذا الأسبوع, وكذلك مشاركة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في معرض يبرز إسهام الهيئة في تنشيط الحركة السياحية بالطائف, حيث تعرض عدد من المطبوعات والإصدارات عن محافظة الطائف وتوزيعها على مرتادي النادي طوال هذا الأسبوع.ودعا الجعيد، المثقفين والمثقفات من محبي الشعر ومحبي اللغة العربية, لحضور الأمسية التي ستقام بعد صلاة العشاء مباشرة بمقر النادي, وكذلك زيارة المعرض الفني الذي لا زال مقامًا بالمنتدى الثقافي في النادي.// انتهى //19:22ت م0165