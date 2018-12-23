أديس أبابا 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واستأهل نادي الأهلي المصري لدور الـ 16 مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، رغم هزيمته بهدف دون مقابل أمام مضيفه جيما أبا جيفار الإثيوبي في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.واستفاد الأهلي من فوزه 2 - صفر في لقاء الذهاب الذي جرى بملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، ليظفر بورقة الترشح للدور المقبل بفوزه 2 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.// انتهى //19:23ت م0166