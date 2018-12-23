الطائف 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسقضت أمانة الطائف على أكثر من 55 مستنقعًا للمياه الراكدة وتجمعات مياه الأمطار والمياه الجوفية ومياه الآبار خلال الفترة الماضية، تحوي بؤر تجمع حشرية.وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن برنامج الإدارة العامة للصحة العامة والوقاية الحشرية, شمل المستنقعات والتجمعات المائية والبرك والمياه الراكدة والأراضي الرطبة وبدرومات العمائر بالطائف والضواحي, كما جرى إخضاعها للفحص الدقيق وتحديد أنواع التكاثر وطرق التعامل, بالإضافة إلى حصر المواقع المتشابهة, ووضع آلية عمل للقضاء على المستنقعات بشكل عاجل.وبيّنت أن الإدارة نفذت جولات للرش الضبابي واليدوي للمواقع, جرى خلالها رصد تكاثر حشري بها, مراعية بذلك الدورة الحياتية لأنواع التكاثر المختلفة، كما شملت أعمال المعالجة الردم والكسح والرش مع استمرار جهود الوقوف على البلاغات والشكاوى على مدار الساعة، فيما تواصل فرق الرش أعمالها في أنحاء المحافظة والضواحي السكنية المحيطة، ومباشرة الملاحظات ومعالجتها على الفور.// انتهى //19:26ت م0167