الجنادرية 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسحظيت فعالية ضبط المسرح بجناح وزارة الداخلية في مهرجان الجنادرية (33) اهتمام الزوار التي تعرضها شرطة منطقة الرياض للتعريف بالإجراءات الفنية والتقنية التي ينفذها خبراء الأدلة الجنائية لجمع الآثار والأدلة من مواقع الجرائم الجنائية باستخدام عربة متنقلة متكاملة تحتوي على كل ما يحتاج إليه ضباط وخبراء الأدلة الجنائية من مواد وتجهيزات ومعدات لتنفيذ مهامهم في مسرح الجريمة الجنائية أو الإرهابية .وتوفر العربة الأدوات والتجهيزات الفنية الأساسية الخاصة بالمحافظة على مسرح الحادث ومعاينته وفحصه والبحث عن الآثار المادية المتخلفة فيه ، وتوثيقها ، ويشمل ذلك آثار البصمات والحمض النووي (DNA) ، والسموم ، وآثار المواد المتفجرة ، والآثار المتخلفة عن الأسلحة النارية، كما يتوفر بعربة الأدلة الجنائية مختبرا مجهزا للفحص السريع للسموم وفصائل الدم والمواد المخدرة والمسكرة ، وشاشة تلفزيونية للقراءة السريعة لمحتوى المضبوطات التقنية مثل أجهزة الحاسوب والهاتف الجوال ووسائط تخزين المعلومات وكاميرات المراقبة التلفزيونية ، بالإضافة إلى ثلاجة لحفظ العينات التي تتطلب ذلك.// انتهى //19:34ت م0168