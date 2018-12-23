الجنادرية / بدر السماء يزيد من أناقة وجمال مهرجان الجنادرية
الأحد 1440/4/16 هـ الموافق 2018/12/23 م واس
الجنادرية 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واس
من على صومعة التاريخ .. ومن بين ثنايا الحضارة وإرث الإنسان والمكان، أطلّ مساء اليوم على أرض الجنادرية "بدر السماء" في لحظة اكتماله ، ليجدد مشهداً اجتمعت فيه أنظار زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة نحو السماء تتأمل الجمال الرباني لظهوره المتألق.
عدسة " واس وثقت تلك اللحظات والقمر يظهر مكتملاً جلياً ليزيد من جمال وأناقة الماضي والحاضر على أرض الجنادرية .
// انتهى //
19:50ت م
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