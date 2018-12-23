الجنادرية 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسمن على صومعة التاريخ .. ومن بين ثنايا الحضارة وإرث الإنسان والمكان، أطلّ مساء اليوم على أرض الجنادرية "بدر السماء" في لحظة اكتماله ، ليجدد مشهداً اجتمعت فيه أنظار زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة نحو السماء تتأمل الجمال الرباني لظهوره المتألق.عدسة " واس وثقت تلك اللحظات والقمر يظهر مكتملاً جلياً ليزيد من جمال وأناقة الماضي والحاضر على أرض الجنادرية .// انتهى //19:50ت م0169