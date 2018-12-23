الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسنوه فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – خدمة للإسلام والمسلمين وما يجمع الكلمة ويوحد الصف.جاء ذلك في تصريح صحفي لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي اليوم في مقدمة وفد رفيع المستوى لزيارة المملكة، حيث كان في استقباله، معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، وعدد من وكلاء الوزارة والمسؤولين، والقائم بالأعمال بسفارة جمهورية مصر المستشار محمد ضياء، ومندوب عن المراسم الملكية.وقال فضيلته :" إن المملكة العربية السعودية تحتضن البقاع المقدسة التي تهفو إليها النفوس، وهو ما يزيدنا محبة لها وتعلقاً بها "، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين المملكة ومصر.وقدم شيخ الأزهر الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفي مقدمتها معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، معرباً عن سعادته لتواجده في المملكة التي يعدها بلده الثاني.// انتهى //20:13ت م0170