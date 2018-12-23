الخفجي 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسشهدت محافظة الخفجي الأسبوع الماضي نشاطاً اقتصادياً تمثل في قيام وفد من غرفة الشرقية بعدد من الأنشطة التي تمثلت في عقد لقاء موسع لرجال وسيدات الأعمال بمحافظة الخفجي، بهدف رصد الفرص المتاحة للاستثمار ، وإيجاد فرص استثمارية جديدة بمحافظة الخفجي التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، ودعم الأسواق المحلية بالسلع والبضائع والخدمات ذات المنشأ الوطني.وتضمنت نشاطات غرفة الشرقية التقاء محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع بمكتبه في مقر المحافظة وفد غرفة الشرقية، لبحث خارطة الاستثمار بالخفجي كونها بيئة خصبة للاستثمار في عدة مجالات.وأكد محافظ الخفجي على دعم المحافظة لقطاع الأعمال والاستعداد التام لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.‏ وشهدت تلك الأنشطة التقاء الوفد بالرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة أرامكو لأعمال الخليج المهندس عازب محمد القحطاني والمدراء التنفيذيين بعمليات الخفجي المشتركة، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول العديد من النقاط التي يمكن التفاهم والتنسيق بين الطرفين وأبرزها المشاركة في تنمية محافظة الخفجي، التي تشهد نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي، أن محافظة الخفجي تحمل فرصاً استثمارية واعدة في المجالين التجاري والصناعي، كونها تقع على شاطي الخليج العربي، الأمر الذي يجعلها متميزة في المجال التجاري، والتصديري بوجه الخصوص.وأهاب الخالدي برجال الأعمال في المنطقة الشرقية إلى السعي الحثيث لرصد الفرص المتاحة للاستثمار المتاحة، وإيجاد فرص استثمارية جديدة بمحافظة الخفجي التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، ودعم الأسواق المحلية بالسلع والبضائع والخدمات ذات المنشأ الوطني.وأكد أن طموح غرفة الشرقية كبير لتطوير الفروع، وتطوير النشاط الاقتصادي في المحافظة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي التي تتميز به المحافظة، والعمل على رفع مستوى الأداء الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، إضافة إلى إقامة ملتقى الخفجي للاستثمار 2019 ومعرض صنعتي بالخفجي والتشارك في الأدوار الاجتماعية.// انتهى //20:18ت م0171