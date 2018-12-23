عام / سياحة الطائف تخصص 4 مواقع لإقامة مشروعات المخيمات البيئية السياحية بالطائف
الأحد 1440/4/16 هـ الموافق 2018/12/23 م واس
الطائف 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واس
خصصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف وكافة الشركاء أربعة مواقع لإقامة مخيمات بيئية سياحية بالطائف للاستثمار .
وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد أن هناك آلية لإصدار تراخيص المخيمات البيئية السياحية ، والهيئة حريصة على تحفيز الاستثمار في هذا النشاط الذي تطور بشكل لافت في مناطق المملكة الصحراوية والجبلية ، وعملت الهيئة على تنظيم ذلك وتطوير اشتراطات وإجراءات الترخيص للمستثمرين في هذا النشاط مع الجهات ذات العلاقة ، ووضع معايير شاملة لنشاط المخيمات البيئية السياحية لدفع عجلة التنمية في قطاع السياحة ، والإسهام في تعريف المستثمر بالمتطلبات الضرورية التي يجب أن يلتزم بها قبل البدء في التنفيذ للمشروع ، حتى لا يؤثر سلباَ على الحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية ، وضمان اكتمال وجودة الخدمات المقدمة في المخيمات البيئية السياحية .
وأشار أن مشروع إقامة المخيمات البيئية السياحية والسياحة الزراعية ( أرياف ) يعدان من أهم وسائل الجذب السياحي بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة ، مشيراً إلى أن الطائف باتت عالية الجاهزية في هذا المجال ومثال يحتذى به ، وقد تم رفع الملف لتطوير المواقع السياحية لوضع المعايير مع الجهة المالكة لمواقع وزارة البيئية والمياه والزراعة، ومن ثم سيتم طرحه للاستثمار .
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