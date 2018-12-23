الطائف 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسخصصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف وكافة الشركاء أربعة مواقع لإقامة مخيمات بيئية سياحية بالطائف للاستثمار .وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد أن هناك آلية لإصدار تراخيص المخيمات البيئية السياحية ، والهيئة حريصة على تحفيز الاستثمار في هذا النشاط الذي تطور بشكل لافت في مناطق المملكة الصحراوية والجبلية ، وعملت الهيئة على تنظيم ذلك وتطوير اشتراطات وإجراءات الترخيص للمستثمرين في هذا النشاط مع الجهات ذات العلاقة ، ووضع معايير شاملة لنشاط المخيمات البيئية السياحية لدفع عجلة التنمية في قطاع السياحة ، والإسهام في تعريف المستثمر بالمتطلبات الضرورية التي يجب أن يلتزم بها قبل البدء في التنفيذ للمشروع ، حتى لا يؤثر سلباَ على الحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية ، وضمان اكتمال وجودة الخدمات المقدمة في المخيمات البيئية السياحية .وأشار أن مشروع إقامة المخيمات البيئية السياحية والسياحة الزراعية ( أرياف ) يعدان من أهم وسائل الجذب السياحي بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة ، مشيراً إلى أن الطائف باتت عالية الجاهزية في هذا المجال ومثال يحتذى به ، وقد تم رفع الملف لتطوير المواقع السياحية لوضع المعايير مع الجهة المالكة لمواقع وزارة البيئية والمياه والزراعة، ومن ثم سيتم طرحه للاستثمار .// انتهى //20:31ت م0172