الجنادرية 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسعزز جناح منطقة القصيم في المهرجان الوطني للتراث والثقافة لغة الإشارة من خلال تخصيص مرشد خاص لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم في جناح المنطقة .وأوضح المُرشد حمد بن سليمان الضويان الخاص باستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة في جناح المنطقة أن المبادرة تعد خطوة في تفعيل التواصل بين شرائح المجتمع ودعماً لذوي الإعاقة لتسهيل تواصلهم ومعرفتهم بثقافة المنطقة من خلال ماتحتويه من أرث وحضارة وتاريخ وتنمية، مشيراً إلى أن إمارة منطقة القصيم حرصت من خلال مشاركتها في مهرجان الجنادرية إلى تعريف كافة زوار المنطقة من ذوي فئات الصم والبكم على أركان وأقسام الجناح من خلال ترجمة ما يتحويه من معارض وحرف وألعاب شعبية وفنون تشكيلية وأكلات شعبية ومعارض متوزعة تشميل معرض تحقيق الرؤية ومعرض الواقع المعزز ومعرض جامعة القصيم والنخلة والتنوع الذي تمتلكه المنطقة في محافظاتها، بالإضافة إلى أركان الحرفيين والحرفيات .يذكر أن جناح منطقة القصيم يقدم 60 فعالية وركناً متوزعاً داخل 13 موقعاً مختلفاً تشمل الأكلات الشعبية والفنون التشكيلية والشعبية وعشرة معارض مختلفة للجهات الحكومية والخاصة داخل القصر التراثي، بالإضافة إلى أن الجناح يقدم الأكلات الشعبية التي عرفت عن المنطقة لزوارة طيلة أيام المهرجان .// انتهى //21:14ت م0175