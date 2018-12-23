الجنادرية 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسقدم جناح إمارة منطقة الجوف في الجنادرية من خلال ركن الصحة خدمة فحص الخمس دقائق المبتكر التي تحتوي على قياس مستوى ضغط الدم، ومستوى السكر في الدم، وحساب كتلة الجسم، إضافة الى توفير بعض الفحوصات المخبرية لقياس مستوى الدهون في الدم والكوليسترول، والدهون الثلاثية، ووظائف الكبد والكلى.وأوضح مشرف الجناح فايز العنزي أن المقر يوفر خدمة الإسعافات الأولية، وجهاز للصدمات الكهربائية والإنعاش القلبي الرئوي وصرف الأدوية للحالات المزمنة، والأمراض التنفسية وبعض الأجهزة المساعدة، إلى جانب تقديم خدمة الاستشارات الطبية والتثقيف الصحي، مبيناً أن عدد الزوار يقارب 300 زائر خلال الثلاث الأيام الماضية وقد تم تشخيص سبعة حالات مصابة بمرض السكري من أصل 50 حالة وخمسة حالات مصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم من أصل ثمانية وثلاثين وقد تم اعطائهم الإرشادات اللازمة التي يجب اتباعها.//انتهى//21:18ت م0176