الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة إلى الرياض مساء اليوم عقب تحقيق الأخضر كأس بطولة الخليج التاسعة التي اختتمت أمس في الكويت .وكان في استقبال البعثة السعودية بمطار الملك خالد الدولي رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبيه السعودية أحمد المقيرن والمدير التنفيذي للجنة رافد القضيب والمدير الإداري رشيد البداح وفارس القحطاني من العلاقات العامة باللجنة الأولمبية السعودية وعدد من منسوبي اللجنة الذين قلدوا أعضاء البعثة الورود .وترأس البعثة السعودية للبطولة عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمية رئيس اتحاد كرة السلة على الكراسي باللجنة عبدالإله المقرن وضمت الإداري عبدالرحمن الوادي ,والمدرب إبراهيم يونس ومساعده إبراهيم البصيص وأخصائي العلاج الطبيعي الوليد الدباسي , فيما ضمت قائمة المنتخب المشاركة في البطولة 12 لاعباً هم موسى الزهراني وفهد الدرعان وعلي البيشي وعصام بعيطي وعبدالله الفيفي ومهدي المكينة ومختار العبيد وسفر الحقباني وزياد الخالدي وفيصل عسيري وعبدالرحمن الشعلان وعبدالله الشمري .// انتهى //22:25ت م0185