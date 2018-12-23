القاهرة 16 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسفاز فريق حرس الحدود على ضيفه الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ18 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد حرس الحدود إلى النقطة الـ21 ليرتقي إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 26 نقطة ليظل في المركز الخامس بالتساوي مع المقاولون العرب.//انتهى//22:26ت م0187