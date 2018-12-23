الجنادرية / جناح الأحوال المدنية بالجنادرية تعرض أول حاسوب استخدم في تاريخها
الأحد 1440/4/16 هـ الموافق 2018/12/23 م واس
الجنادرية 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واس
عرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خلال مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33 أول جهاز حاسوب تم استخدامه بالوكالة قبل 35 عاماً .
وأوضحت “الأحوال المدنية” أن الجهاز هو الأول من الحواسيب الآلية التي أدخلت للوكالة، مبينة أن تاريخه يعود إلى عام 1405هـ ، ولما يمثله من لمحة تاريخية تبرز التطور السريع في توظيف التقنيات في خدمة المواطنين والمقيمين وتسهيل حصولهم على كافة الخدمات ، موكدة استخدامه في تسجيل بيانات المواطنين، واستخراج السجل المدني المركزي.
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