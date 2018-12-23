الجنادرية 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خلال مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33 أول جهاز حاسوب تم استخدامه بالوكالة قبل 35 عاماً .وأوضحت “الأحوال المدنية” أن الجهاز هو الأول من الحواسيب الآلية التي أدخلت للوكالة، مبينة أن تاريخه يعود إلى عام 1405هـ ، ولما يمثله من لمحة تاريخية تبرز التطور السريع في توظيف التقنيات في خدمة المواطنين والمقيمين وتسهيل حصولهم على كافة الخدمات ، موكدة استخدامه في تسجيل بيانات المواطنين، واستخراج السجل المدني المركزي.// انتهى //22:26ت م0188