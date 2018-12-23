الجنادرية 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسارتدى جناح المديرية العامة لحرس الحدود المشارك بالجنادرية 33 وفاء وولاء حُلة جديدة، تزخر بمجموعة من الأركان والمشاركات المنوعة الهادفة إلى تعريف زوار المهرجان بجهود رجال الحدود والجنود البواسل وتضحياتهم في الذود عن حدود وطننا الغالي.وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أن مشاركة المديرية العامة لحرس الحدود تهدف إلى تثقيف وتوعية زوار المهرجان بالجهود الأمنية لرجال حرس الحدود والخدمات الإلكترونية من خلال 13 جناحاً تضم عدد من الأركان تشمل: الزي العسكري، والأمن والحماية والوسائل الرقابية، والنظم وتقنية المعلومات، والأنظمة الحرارية المتحركة والثابتة والمحمولة، والشؤون البحرية، والبحث والإنقاذ والسلامة، إضافة إلى جناح قوة أمن الحدود البرية والبحرية الخاصة، وجناح للتسليح، وجناح خاص للتوعية النسائية، وكذلك جناح لاستعراض خدمات النقل الجوية لمنسوبي قطاع حرس الحدود .وأبان العقيد الحربي أن جناح حرس الحدود بالجنادرية يقدم عدداً من العروض والمسابقات الترفيهية للزوار، وفرضيات لمهام رجال حرس الحدود في ميدان العروض والرماية الإلكترونية، مؤكداً حرص مديرية حرس الحدود على المشاركة الفعّالة في هذا الكرنفال الثقافي الوطني.// انتهى //22:28ت م0189