الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واستقام غداً الأمسية الشعرية الثانية على مسرح قاعة المؤتمرات بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية وذلك ضمن فعاليات الشعر الشعبي الجنادرية 33 .ويحيي الأمسية كل من الشاعر خلف المشعان من المملكة العربية السعودية ، والشاعر محمد النوه المنهالي من الإمارات، والشاعر عبدالله دليهي الهاجري من الكويت، والمنشد محمد العيافي ، ويقدم الأمسية الإعلامي مشعل الفوازي .من جهته أكد الشاعر خلف المشعان أن أمسيات الشعر في مهرجان الجنادرية تعد منبر فخري لكل شاعر ، مؤكداً أن مشاركته واجباً وطنياً ، معرباً عن شكره للجان المنظمة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة على هذه الدعوة وعلى حسن التنظيم .من جانبه قال الشاعر محمد المنهالي : " جئت إليكم بكل المحبة بين أهلي واخواني في المملكة لنجسد فرح أهل البيت الواحد، وحيث كانت الإمارات والمملكة دائما شعب واحد وأهل على امتداد هذا القطاع الجغرافي، تجمعهم المحبة والانتماء والولاء لبلدينا ممثلا بقيادتنا الحكيمة في الامارات والمملكة العزيزة المكرمة على قلوبنا في الإمارات.// انتهى //22:32ت م0190