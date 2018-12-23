الجنادرية 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسمنحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني زوار مهرجان الجنادرية عدداً من الدورات التدريبية المجانية المعتمدة من خلال جناحها المشارك في المهرجان.وتأتي البرامج التدريبية المعتمدة للمؤسسة كإحدى الفعاليات التي يتميز بها الجناح ، والذي شهد حضوراً كبيراً منذ الأيام الأولى لإنطلاقة المهرجان في ظل التنوع الفني والتفاعل المهني الذي يلبي احتياجات ورغبات مختلف أعمار الزوار.وشهدت القاعات التدريبية المخصصة للرجال تفاعلاً من خلال الانضمام للدورات التي تقام خلال الفترة المسائية من الرابعة عصراً ولمدة ساعتين لكل دورة، وتشتمل التطوع، والمسؤولية المجتمعية، والصيانة الوقائية للمكيفات، والكهرباء، والطاقة المتجددة، ومبادئ الإلكترونيات، وكهرباء وميكانيكا السيارات، وصيانة الأجهزة الذكية، وأدوات مايكروسوفت في التعليم.// انتهى //22:47ت م0192