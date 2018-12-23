الجنادرية 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأفردت نشرة الجنادرية التي يصدرها المهرجان الوطني للتراث والثقافة " جنادرية 33 ، في أولى أعدادها صفحات ومساحات واسعة للحديث عن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - لانطلاق الدورة الثالث والثلاثين للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، وسباق الهجن السنوي الكبير الذي أقيم مساء الخميس الماضي في الجنادرية .وثمن صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني في كلمته ضمن العدد الأول رعاية خادم الحرمين الشريفين لحفل افتتاح المهرجان وتشريفه سباق الهجن السنوي الكبير، مؤكداً أن الجنادرية عرس ثقافي يتجدد كل عام ليفتح نافذة على الماضي العريق والمستقبل الزاهر للمملكة .وتضم صفحات النشرة تغطية شاملة لانطلاق الفعاليات وما تقدمه الأجنحة والقرى التراثية المشاركة من برامج وأنشطة ثقافية واجتماعية.// انتهى//22:49ت م0193