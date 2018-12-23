الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسعقدت اليوم ضمن البرنامج الثقافي المصاحب للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية ٣٣ ندوة بعنوان "الهوية الوطنية في زمن التجاذب والتحولات الفكرية " وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق انتركونتيننتال بالرياض .وتطرقت الندوة إلى تعريف مفهوم المواطنة و مراحلها وكيفية تحقيقها، بالإضافة إلى تعزيز دور الانتماء والولاء للوطن ، حيث تحدث استاذ النقد والنظرية في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن محمد الغذامي في ورقة عمل قدمها بعنوان ( المواطنة الواقع المعايش والعالم الافتراضي) ركز فيها على أحدث المفاهيم والتطور في وسائل الإعلام وظهورها .وأوضح الغذامي أن الوطن يعدّ مفهوم الانتماء والولاء من المفاهيم العالميّة المهمّة في العالم المعاصر، وقد تحوّل إلى مفهومٍ متكرّر في الندوات والمحاضرات وعبر وسائل الإعلام المختلفة، حتّى تحوّل إلى مفهومٍ رئيسي في حياة الأفراد اليوميّة العامة .وتناول الباحثون في مجال التربية موضوع الانتماء للوطن من خلال كتبهم وأبحاثهم التربويّة .من جانبه قدم أستاذ فلسفة الأديان والمذهب المعاصرة رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت ورقة عمل بعنوان (سمات المواطنة وترسيخها وكيف يكون عامل بناء الدولة )، موضحاً مفهوم المواطنة وأنها الصفة التي تمنح للمواطن، ولها علاقة محدده ضمن القانون المعمول به في الدولة حيث ترتبط هذه العلاقة بين الدولة بكافة اركانها ، وبين الانسان الذي مُنح صفة مواطن .وقدم أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور عايد المناع ورقة عمل بعنوان (المواطنة والأمن الوطني ) ، تحدث فيها عن تعريف الوطنية ونماذجها وأبعادها السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى نقاط تحقيق المواطنة .يذكر أن ندوة الهوية الوطنية في زمن التجاذب والتحولات الفكرية أدارها أستاذ الإعلام والاتصال الثقافي بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالرحمن بن نامي المطيري .// انتهى //22:53ت م0194