تبوك 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأنهت لجنة المسؤولية الاجتماعية بتبوك مبادرتها المجتمعية (داعم) للفصل الدراسي الأول من خلال استهدافها 25مدرسة للبنات بالمنطقة تنوعت ما بين المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والتي أطلقتها اللجنة مع بداية الفصل الدراسي الأول لهذا العام .وأوضح رئيس اللجنة محمد البلوي أن البادرة هدفت إلى تثقيف وتوجيه منسوبات المدارس من طالبات ومعلمات و أمهات الطالبات من خلال البرامج التي قدمتها عضوات اللجنة المدربتين إيمان عبد العزيز الفرشوطي وصقره مرزوق العنزي والتي كان من أهمها برنامج الذكاء الإلكتروني والسلوك الإيجابي في حياتنا وأنواع السلوك ، و نحو الإيجابية ننطلق ، و تعديل السلوك لدى الأطفال و كيف تتعامل الأسرة مع الاختبارات و معادلات تربوية و أسرة مستقرة ، وأخيراً برنامج صنع بحب .وأشار إلى أن اللجنة استهدفت من خلال هذه البادرة 25مدرسة بـ22 برنامج خلال الفصل الدراسي الأول بالتنسيق مع الإدارات التعليمية واستفدن منها أكثر من 2900 طالبة و 196معلمة و 248 ولية أمر .يذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار عدد من المبادرات المجتمعية التي تقدمها لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية بمنطقة تبوك ضمن الشراكات الاجتماعية مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.// انتهى //22:57ت م0195