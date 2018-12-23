الجنادرية 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسزار معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن اليوم، جناح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالجنادرية، بحضور معالي نائب رئيسالهيئة لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، ومعالي نائب رئيس الهيئة لمكافحة الفساد عبدالمحسن بن محمد المنيف.واطلع الدكتور المحيسن على تجهيزات ومكونات الجناح وأنماط الرسائل الموجهة للزوار، ووجه معاليه بتكثيف الجهود التوعوية، وتنويع أنشطتها، وتسخير كافة الإمكانات لخدمة الزوار، والاستفادة من مقترحاتهم وملاحظاتهم، معتبراً المهرجان فرصة للتواصل مع الأجهزة الحكومية، والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمواطنين والمقيمين بوصفهم شركاء الهيئة في حماية النزاهة، وإشاعة مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد.الجدير بالذكر أن جناح نزاهة بالجنادرية، يشتمل على عدد من اللوحات الجدارية والتعريفية بأبرز اختصاصات الهيئة، ويتيح الجناح لزائره شاشات العرض الذكية لاطلاعه على تفاصيل أوسع عن ما تقدمه الهيئة من أعمال وإحصاءات بالأرقام، بالإضافة للتعريف عن آلية تقديم البلاغات، وتطبيقها على الأجهزة الذكية، ويتم من خلال الجناح تقديم مبادرات موجهة للشباب والنشء، منها مرسم الطفل.// انتهى //22:58ت م0196