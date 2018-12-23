القاهرة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسالتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، وزير البحرية الأمريكي ريتشارد سبنسر الذي يزور مصر حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك, في ضوء تعزيز مختلف جوانب علاقات التعاون العسكري خاصة في مجالات التدريبات البحرية المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.// انتهى //23:08ت م0197