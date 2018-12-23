الجنادرية / العلاقات السعودية الإندونيسية الافاق والتطلعات .. ندوة ثقافية ضمن فعاليات الجنادرية ( 33 )
الأحد 1440/4/16 هـ الموافق 2018/12/23 م واس
الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واس
واصلت الفعاليات الثقافية المصاحبة للمهرجان الوطني للتراث الوطني والثقافة " الجنادرية 33 "، فعالياتها لليوم الثاني ، بإقامة الندوة الثانية تحت عنوان " العلاقات السعودية الإندونيسية الآفاق والتطلعات "، وذلك بقاعة الملك فيصل بفندق الانتر كونتينتال بالرياض .
وسلطت الندوة التي أدارها مدير معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالله بن حمد السلامة، الضوء على العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا ، حيث قدم سفير جمهورية اندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل ، ورقة عمل بعنوان " العلاقات السعودية الاندونيسية " ، تحدث من خلالها عن اعتزازهم وشكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، على اختيار اندونيسيا البلد الضيف للمهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 33 ) لهذا العام ، وهو ما يؤكد عمق العلاقة القوية بين البلدين الصديقين ، كما أثنى السفير الإندونيسي لدى المملكة ، على جهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله - ، لتوثيق ورسم الإسلام الوسطي .
من جانبه قدم المدير الإقليمي بإدارة العمليات في الصندوق السعودي للتنمية ، المهندس عبدالله بن محمد الشعيبي ، ورقة عمل بعنوان " العلاقات السعودية الإندونيسية وعقود من التعاون الإنمائي " ، تطرق فيها إلى المراحل التي مرت بها العلاقة الوطيدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا ، كما سلط الشعيبي الضوء على الصندوق السعودي للتنمية والذي بدأ نشاطه في جمهورية إندونيسيا في عام 1976 م ، كما شهدت العلاقات بين البلدين عدداً من الزيارات الرسمية كان آخرها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - ، حيث شهدت الزيارة الملكية لجمهورية إندونيسيا ، توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة الإندونيسية لتمويل مشاريع تنموية .
وقدم مشكوري عبدالله ، ورقة عمل تحدث خلالها حول العلاقات بين البلدين الإسلامية على وجه الخصوص ، والتي تمتد لعقود طويلة ، وما تقدمه حكومة المملكة من خدمات جليلة لخدمات زوار ومعتمري وحجاج بين الله الحرام وزيارة المسجد النبوي الشريف ، كذلك التعاون بين البلدين وتقديم العديد من النسخ من القرآن الكريم مترجماً باللغة الإندونيسية ، كما تطرق في ورقة عمله إلى تواجد العديد من الطلاب الإندونيسيين باستكمال دراستهم في المملكة العربية السعودية ، والتعلم من خلالها على اللغة العربية سواء في مكة المكرمة ، او في العاصمة الرياض ،
بدوره قدم استاذ الاقتصاد في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور رجا المرزوقي ، ورقة عمل تحدث خلالها عن العوامل المشتركة بين البلدين والتبادل التجاري وكذلك الاستثمار ، حيث أكد المرزوقي أن المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا تربطهما عوامل متعددة مشتركة ، يأتي في مقدمتها الدين ، والثقافة ، وعضوية البلدين في مجموعة دول العشرين ، وكذلك الأهداف التنموية ، والعلاقات التجارية ، بالإضافة إلى التمويل الإسلامي ، منوهاً بما حظيت به الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لجمهورية إندونيسيا في عام 2007 م ، وما شهدته من توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين ، كما تطرق المرزوقي إلى التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي والفرص الممكنة للبلدين .
فيما قدم خبير الاقتصاد الدكتور بادانغ ويكاكسونو ، ورقة عمل بعنوان " العلاقات السعودية الإندونيسية وتطويرها ، حيث أشار الخبير الاقتصادي إلى أن العلاقات بين البلدين تعد علاقة واعدة وبالخصوص بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – إلى إندونيسيا في عام 2007 م ، كما تطرق إلى العلاقة الاستثمارية بين البلدين الشقيقين ، إضافة إلى الصادرات والواردة الإندونيسية في السنوات القليلة الماضية .
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