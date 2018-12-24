الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسنثر شعراء الأمسية الأولى ، ضمن فعاليات الأدب الشعبي، المصاحب للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية " 33 ، عبير الكلمات في ليلة حالمة من ليال الوطن الجميلة، حيث كان الوفاء والولاء للقيادة والتلاحم حاضراً للوطن قبل الشعر، وذلك على مسرح قاعة المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالرياض .وكان عشاق الشعر على موعد مع فرسان الأمسية ، حامل بيرق شاعر المليون الشاعر الكويتي راجح نواف الحميداني، والفائز بجائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي راشد النفيعي وحامل بيرق شاعر المليون الشاعر الإماراتي راشد الرميثي والشاعر البحريني عبدالله خالد الخالدي نجم شاعر المليون الموسم الخامس، والمنشد فهد بن فصلا .وعرف مقدم الأمسية الإعلامي محمد شامان العنزي ، بالشعراء وأعطى لمحة موجزة عن مهرجان الجنادرية في دورته الـ 33، ثم قدم الشعراء قصائد وطنية وأنشد المنشد أبن فصلا شيلات وطنية تفاعل معها الجمهور الحضور .وفي ختام الأمسية سلم رئيس لجنة الأدب الشعبي سعد الحافي الدروع التذكارية للمشاركين في الأمسية .// انتهى //00:04ت م0201