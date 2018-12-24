الباحة 16 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 23 ديسمبر 2018م واستفقد محافظ ‫بلجرشي‬ غلاب بن غالب أبو خشيم اليوم، مشروع جمعية الرهوة التعاونية، وقصر رهوان للوحدات الفندقية .واطلع محافظ بلجرشي خلال الجولة على المبنى الإداري للجمعية, ومرافق قصر رهوان للوحدات الفندقية ، واستمع لشرح مفصل من رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ احمد الكلي عن المبنى وما يشتمل عليه من مكاتب إدارية واستثمارية ومشروع متاجر ومخابز التابعة للجمعية التعاونية بالرهوة والتي سيتم افتتاحها قريباً .وأشار الكلي أن مشروع جمعية الرهوة التعاونة متعددة الاغراض بلغت تكلفتها حوالي 3 مليون ريال وتقدم خدماتها لشريحة كبيرة من المستفيدين من أبناء المحافظة.وفي ختام الجولة أعرب محافظ بلجرشي عن شكره وتقديره لمجلس إدارة الجمعية، مشيراً إلى أن المشروع عند اكتماله سيساهم في تنمية المحافظة سياحياً واقتصادياً وسيحقق عوائد مالية جيده لخدمة الجمعية بما يمكنها من القيام بمهامها في خدمة أهالي المحافظة .//انتهى//00:14ت م0202