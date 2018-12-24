القاهرة 16 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسفاز فريق طلائع الجيش على ضيفه النجوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم باستاد جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة، في إطار مباريات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع طلائع الجيش رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد النجوم عند 17 نقطة في المركز الـ14.//انتهى//00:43ت م0203