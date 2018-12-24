لشبونة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسفاز فريق بورتو على ضيفه ريو آفي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن المرحلة الرابعة عشر من الدوري البرتغالي لكرة القدم.وسجل هدفي بورتو ياسين براهيمي في الدقيقة 16 وموسى ماريجا في الدقيقة 26 ، بينما سجل هدف ريو آفي لاعبه كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 12.وبهذه النتيجة رفع بورتو رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد ريو آفي عند 19 نقطة في المركز العاشر.وفي مباريات أخرى ضمن المرحلة ذاتها، تغلب بنفيكا على ضيفه سبورتينج براجا بستة أهداف مقابل هدفين، وفاز ناسيونال ماديرا على تشافيس بهدفين دون مقابل، وتغلب فريق فيتوريا جيماريش على سبورتينج لشبونة بهدف دون رد.// انتهى //02:13ت م0204