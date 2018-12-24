واشنطن 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسكلّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم باتريك شاناهان قائمًا بأعمال وزير الدفاع الأمريكي بدءًا من الأول من شهر يناير2019م.ويشغل شاناهان حاليًا منصب نائب وزير الدفاع الأمريكي.وقال الرئيس الأمريكي: "إن شاناهان ذو خبرة واسعة وسيقدم الكثير في وزارة الدفاع خلفًا لوزير الدفاع الحالي جيمس ماتيس الذي قدم استقالته".// انتهى //03:06ت م0205