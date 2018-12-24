عام / الرئيس الأمريكي يكلف باتريك شاناهان بشغل حقيبة الدفاع
الاثنين 1440/4/17 هـ الموافق 2018/12/24 م واس
واشنطن 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واس
كلّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم باتريك شاناهان قائمًا بأعمال وزير الدفاع الأمريكي بدءًا من الأول من شهر يناير2019م.
ويشغل شاناهان حاليًا منصب نائب وزير الدفاع الأمريكي.
وقال الرئيس الأمريكي: "إن شاناهان ذو خبرة واسعة وسيقدم الكثير في وزارة الدفاع خلفًا لوزير الدفاع الحالي جيمس ماتيس الذي قدم استقالته".
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