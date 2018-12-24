الأمم المتحدة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأكدت الأمم المتحدة استعدادها لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة في إندونيسيا جراء موجات المد البحري الذي ضرب جزر جاوا وسومطرة.وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب إندونيسيا، والشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة الجارية التي تقودها الحكومة الإندونيسية.// انتهى //03:41ت م0206