كانبيرا 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة سواحل مملكة تونجا في المحيط الهادي.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 84 كيلومترا شمال عاصمة المملكة نوكوالوفا وعلى عمق بلغ حوالي 100 كيلومتر.ولم تتوفر حتى الآن أنباء عن وقوع سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية، في حين أوضح مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي أنه لا يوجد أي خطر من حدوث موجات مد بحري (تسونامي).// انتهى //03:52ت م0207