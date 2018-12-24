عام / زلزال بقوة 4ر6 درجة يضرب مملكة تونجا
الاثنين 1440/4/17 هـ الموافق 2018/12/24 م واس
كانبيرا 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واس
ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة سواحل مملكة تونجا في المحيط الهادي.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 84 كيلومترا شمال عاصمة المملكة نوكوالوفا وعلى عمق بلغ حوالي 100 كيلومتر.
ولم تتوفر حتى الآن أنباء عن وقوع سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية، في حين أوضح مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي أنه لا يوجد أي خطر من حدوث موجات مد بحري (تسونامي).
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