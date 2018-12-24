واشنطن 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تعازيها ومواساتها لإندونيسيا في ضحايا موجات المد البحري الذي ضرب جزيرة جاوا وسومطرة .وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الاستعداد للمساعدة متى ما طلبت الحكومة الإندونيسية من الولايات المتحدة ذلك، مفيدةً أن الولايات المتحدة تراقب الأوضاع هناك عن كثب وعلى اتصال وثيق مع السلطات الإندونيسية.وأوضح البيان عدم سقوط أي مواطنين أمريكيين ضمن الضحايا.// انتهى //05:24ت م0208